Giacomelli dopo lo svincolo: "Fosse per me resterei a vita a Vicenza"

L'ormai ex capitano del Vicenza Stefano Giacomelli ai microfoni di TuttoC.com ha parlato dello svincolo dalla società berica arrivato dopo la cessione del club a Renzo Rosso: “Negli ultimi giorni abbiamo capito che c'era la possibilità di essere svincolati e ovviamente ci spiace che si sia concretizzata perché dopo la salvezza non avremmo mai pensato a questo epilogo. È stato un anno difficile, ci sarebbe da scriverci un libro, e ci prendiamo le nostre responsabilità però alla fine la salvezza l'avevamo conquistata sul campo. - continua Giacomelli – Per il futuro non sappiamo nulla, dobbiamo aspettare che la nuova società decida se tenere o meno qualcuno di noi. Questa è casa mia e fosse per me resterei a vita a Vicenza”.