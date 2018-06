Giacomelli e Malomo in coro: “Saremmo felici di restare al Vicenza”

© foto di ATP

Intervistati dal Corriere del Veneto il difensore Alessandro Malomo e l'attaccante Stefano Giacomelli hanno spiegato di voler restare al Vicenza anche nella prossima stagione e prendere parte al nuovo corso firmato Rosso. “Di quanto sta succedendo a Vicenza sono informato e se mi venisse chiesto di restare sarei molto felice perché in biancorosso mi sono trovato bene e fare il calciatore a Vicenza è l'ideale. - spiega Malomo - Però ho un contratto con il Venezia e bisognerà parlare anche con loro, anche se di queste cose si occupa il mio procuratore”. “Ormai non so quante volte l'ho detto, anche se non dipende solo da me. Ho dimostrato tante volte di voler giocare qui a Vicenza, perché anche negli anni scorsi potevo andare a giocare da altre parti, ma ho sempre voluto rimanere. - spiega Giacomelli - Il mio desiderio è sempre lo stesso a maggior ragione adesso che è arrivato un imprenditore forte e che ha un progetto serio. Se penso adesso a tutto quello che è capitato durante la stagione, alle promesse che non sono mai state mantenute e poi alla possibilità di essere partecipe del rilancio del Vicenza, non posso che sperare che la maglia biancorossa possa continuare ad essere anche la mia”.