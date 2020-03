Giacomelli: "Mi sono incontrato con il Vicenza. Da ambo le parti c’è la volontà di proseguire"

E' il Corriere del Veneto, a far da voce al Vicenza, che tramite dirette Instagram con i calciatori cerca di allietare le giornate dei tifosi. Ieri è stato il turno di Stefano Giacomelli, che ha così parlato: "Non sappiamo ancora se a maggio si ripartirà, fino al 3 aprile non possiamo allenarci, vediamo cosa succederà. In questo momento ci sono cose più importanti ma intanto ci teniamo in forma e ci stiamo allenando come possiamo. Il contratto? Lo ha detto anche il presidente Stefano Rosso. Ci siamo incontrati, abbiamo parlato. Da entrambe le parti c’è la volontà di proseguire"