Dopo la sconfitta sul campo del Monza, il tecnico della Giana Erminio Raul Bertarelli ha commentato: "Abbiamo sbagliato totalmente prestazione, quando si sbaglia così la colpa è di una persona sola, cioè l'allenatore. Fino al 2-0 siamo comunque rimasti in partita. Ma come sta capitando spessissimo quest'anno a ogni occasione prendiamo gol. Abbiamo avuto la possibilità di fare il 2-1 con Lunetta ma seguendo il mood della serata è andata male anche quella. Dopo il 3-0 poteva diventare anche più pesante. Quando giochi così può esserci in campo anche Messi, ma anche lui non avrebbe toccato un pallone. Contano zero insomma le assenze. Vediamo di rifarci martedì perché dobbiamo farlo a livello di orgoglio".