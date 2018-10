Giana, Bertarelli: "Fino al gol subito eravamo in controllo del match"

“Dalla Lazio ci si aspettava di più, anche se la classifica sorride le prestazioni non sono state all’altezza dello scorso campionato”. Cosi a TuttoMercatoWeb Cristiano Bergodi fa le carte al campionato di Serie A. Ci si aspettava di più da Milinkovic Savic. “Forse troppe pressioni....

Fiorentina, Simeone: "L'Atletico sarebbe il top per me e mio padre"

Inter, il Manchester di Mourinho torna alla carica per Perisic

Monza, Berlusconi: "Derby in A col Milan non è un sogno"

Solo le traverse fermano l'Italia: 0-0 in Polonia al 45'

Samp, Andersen: "Funziona tutto in questo momento, continuiamo così"

All'ultimo respiro Biraghi porta in vantaggio l'Italia: dedica ad Astori

Mihajlovic: "Con questa Juve poche possibilità per tutte"

All'improvviso Biraghi: l'Italia si salva in Nations League

Berlusconi: "Non mi piace il Milan di Gattuso, metterei due punte"

Italia, Lasagna: "Esordio in Nazionale il sogno di ogni bambino"

Berlusconi: "Elliott dà garanzie al Milan, guarderò il derby in tv"

Italia, Lasagna: "Che storia la mia: cinque anni fa ero in D"

Il tecnico della Giana Erminio Raul Bertarelli ha commentato la sconfitta contro il Fano: "E' stata una gara equilibrata soprattutto nel primo tempo, dove si giocava a momenti, quando meglio noi e quando meglio loro, ma nessuno ha concluso. Poi la ripresa...beh, mi viene una partita difficile da commentare. Fino al momento del gol subito eravamo in pieno controllo del match, anche con un paio di importanti occasioni, poi dal nulla cosmico siamo riusciti a regalare la rete al Fano: dopo grande fatica e scoramento, l'episodio ci ha ammazzati dal punto di vista psicologico. Gli episodi ci condannano, ma mi rammarico della mancata reazione, perché comunque vedo episodi che si ripetono".

