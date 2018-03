Giana Erminio, Albè: "Diamo i meriti al Livorno: ci ha fatto giocare male"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

L'allenatore della Giana Erminio, Cesare Albè, è rammaricato per l'esito del match con il Livorno. La sconfitta dei suoi equivale ad un ridimensionamento in ottica playoff e concede anche agli amaranto la prima vittoria del 2018. "Dobbiamo attribuire i giusti meriti all'avversario che ci ha fatto giocare male. Di solito la squadra sbaglia meno passaggi, è più precisa e copre il campo. Avevamo di fronte un Livorno motivatissimo che è rimasto corto e compatto in mezzo al campo. Ci ha fatto tribolare ed alla fine non ci siamo espressi sui livelli a cui siamo abituati".