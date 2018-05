Giana Erminio, Albè dopo il ko: "Nulla da rimproverare ai ragazzi"

La Giana Erminio dice addio ai playoff di Serie C dopo la sconfitta col Piacenza. Questo, a margine del match, il commento di mister Cesare Albè: "Probabilmente il gol dell'1-1 ci ha un po' massacrati, dopodiché lasciare il contropiede a una squadra come il Piacenza, che ha grande fisicità e qualità, mette la strada in salita, diventa difficile recuperare. A niente alle volte vale l'entusiasmo, l'1-1 ha messo tutto in discussione dando al Piacenza la serenità di poter passare il turno: noi dovevamo muoverci, ed è diventata più dura. Non siamo stati capaci di reagire, sul secondo gol è finita: ma non c'è niente da rimproverare a questi ragazzi che hanno fatto tutto quello che potevano fare", ha detto.