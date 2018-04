Giana Erminio, Albè: "Prato tanta roba, loro vittoria meritata"

Dopo la sconfitta contro il Prato, il tecnico della Giana Erminio Cesare Albè ha parlato così in sala stampa: "La sconfitta? Io credo che molto del merito quest'oggi sia del Prato. Ha giocato una partita importante, di gamba, di sacrificio e qualità. Complimenti a loro che han meritato di vincere.

La qualità si spiega coi gol di Ceccarelli e Piscitella. Da rivedere, se non è qualità quella! Poi c'è stata gamba e organizzazione quindi complimenti al loro mister, Catalano, oggi davvero tanta roba. A livello tattico abbiamo cercato di schierare una difesa a 3 adattando dei giocatori ma loro hanno meritato pienamente di vincere esulando dal discorso tattico. Sicuramente noi potevamo giocare meglio. Quelli del Prato Son ragazzi giovani, quindi ogni tanto fanno degli errori che gli costano punti in campionato ma son giocatori di grandissima prospettiva. Oggi loro hanno davvero dimostrato di essere una squadra importante.

Complicati i piani per i playoff? Con questo andazzo sicuramente non ci andremo. Se cambia qualcosa lo vedremo da sabato in avanti. Ad oggi è inutile parlar di playoff perchè ad oggi bisogna dire che non siamo stati all'altezza”, riporta TuttoC.com.