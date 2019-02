Fonte: TuttoC.com

Terzo pareggio consecutivo per Cesare Albè nella sua seconda avventura sulla panchina della Giana Erminio. Il tecnico dei biancazzurri ha commentato in sala stampa lo zero a zero di Rimini: "Quando le due squadre si mettono a specchio diventa tutto difficile ed è più complicato fare grandi partite. Vengono più schifezze che grandi partite. Del resto la nostra situazione di classifica ci impone di cercare punti un po'ovunque, usando le armi che abbiamo a disposizione. Il Rimini è un po'più sicuro e nella ripresa ha provato a vincerla anche cambiando modulo. Alla fine è un pareggio che non soddisfa nessuno, ma è sempre meglio di niente. Noi oggi non potevamo pretendere di più perché non abbiamo fatto molto per portare via qualcosa di diverso dal punto".