Giana Erminio, Albè: "Qualunque decisione farà degli scontenti. No ai soli play out"

Il tecnico della Giana Erminio Cesare Albè dalle colonne di Tuttosport ha espresso la sua contrarietà nel concludere la stagione giocando solo i play out (e i play off) viste le tante gare ancora da giocare nella stagione regolare: “Qualsiasi decisione scontenterà qualcuno. Non ho soluzioni, ma la Serie C non è la Serie A e tornare a giocare sarà durissima come dicono anche i medici. È giusto dare priorità al campo, ma i play out metterebbero il destino di molte squadre in mano a qualche partita, mentre in realtà ce ne sarebbero ben 12 da giocare ancora”.