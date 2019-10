Giana Erminio-Albè: tornare per restare

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

La Giana Erminio è Cesare Albè, Cesare Albè è la Giana Erminio: ci sono infatti legami che vanno oltre tutto, situazioni che non si possono spiegare a parole, che sono le cosiddette "di pancia". A oggi il club di Gorgonzola - una delle favole moderne che la Serie C ha regalato negli ultimi anni - è inimmaginabile senza il mister. Che era stato vicepresidente, ma il legame viscerale con il campo, volente o nolente, lo ha richiamato.

Una lunga storia d'amore - 8307 giorni sulla panchina gianese. 23 anni. A guidare una serie infinita di ragazzi, un gruppo storico che, alla lunga, ha consentito alla società biancazzurra di raggiungere la Serie C dopo un lungo corso nei minori campionati lombardi.

L'avventura alla Giana di Albè inizia il 1 settembre 1995, e termina, su espressa volontà del tecnico, il 30 maggio 2018: gli succede Raul Bertarelli, il vice, ma la stagione non è fortunata. Bertarelli si dimette, e ad interim torna il Ferguson della Martesana (come viene soprannominato Albè), fino a quando, lo scorso febbraio, viene scelto Riccardo Maspero come tecnico. Stagione tra alti e bassi, salvezza ottenuta e playoff sfiorati, e si riparte quindi con Maspero, ma l'avvio di campionato (quello attuale) è disastrato: due soli pareggi in sei gare giocate. Arriva l'esonero.

Tornare per restare - Domenica scorsa la gara contro il Pontedera, e in panchina nuovamente Albè. Oltre il risultato, è sulla scelta del mister che il club deve riflettere: ma 24 ore sono sufficienti, e stavolta Albè è tornato in panchina per restare: sarà lui il traghettatore della sua creatura, una figlia, in questa sorta di anno zero, dove tante cose sono cambiate rispetto alla stagione passata. Quel che non cambia è l'Albè uomo: e questo è un punto essenziale da cui ripartire.