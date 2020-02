vedi letture

Giana Erminio, Albè: "Volare basso, ma non bassissimo. Prima la salvezza, poi un mister"

Nel giorno del suo settantesimo compleanno, il tecnico della Giana Erminio Cesare Albé ha parlato in esclusiva ai microfoni di tuttotritiumgiana.com, per analizzare il momento positivo dei suoi: “Calma, noi dobbiamo volare non basso, ma bassissimo, siamo in un buon momento ma dobbiamo stare calmi e continuare a lottare perché dietro vincono tutte. I nuovi ci hanno aiutato, migliorando la squadra, ma anche chi c’era già è cresciuto tantissimo rispetto all’andata e penso a Perico, Pinto e Perna che in questo periodo sono sempre stati tra i migliori in campo. Il presidente Bamonte è un highlander, a 82 anni è sempre sul pezzo, pronto a spronarci e a non mollare, e il mercato di gennaio lo dimostra. Adesso siamo tutti concentrati sulla salvezza, poi il grande obiettivo della Giana sarà quello di trovare un allenatore che possa portare avanti questa squadra”.