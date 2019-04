© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La Giana Erminio continuerà nella prossima stagione con Riccardo Maspero in panchina. L’allenatore arrivato a fine febbraio, dopo le dimissioni dalla Pro Piacenza, in una situazione delicatissima con il club a un passo dalla Serie D in questi mesi è riuscito a risollevare le sorti del club di Gorgonzola che ora vede la salvezza matematica. Questo, unito all’apprezzamento del direttore dell’area tecnica Cesare Albé, fa pendere il piatto della bilancia verso la conferma come riporta Tuttosport in edicola.