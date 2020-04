Giana Erminio, Bamonte: "Concentrato sulla mia azienda, ma non lascio il calcio"

Il presidente della Giana Erminio Oreste Bamonte intervistato da La Gazzetta dello Sport ha parlato della possibile ripartenza della Serie C: “Se ci saranno le condizioni per riprendere lo faremo, anche a porte chiuse. Al momento della sospensione eravamo la squadra più in forma del campionato ed ero convinto che saremmo arrivati ai play off. - continua Bamonte – Adesso con il calcio fermo sto pensando solo all’azienda. Stiamo lavorando due giorni alla settimana, cerchiamo di resistere a questo virus e andare avanti. A marzo abbiamo tenuto botta, ad aprile è più difficile, ma non ho mai pensato di lasciare la Giana, in 35 anni sono sempre andato avanti un giorno alla volta per far crescere il club come la mia azienda”.