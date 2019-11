Durante la presentazione del primo libro dedicato alla Giana Erminio, come riferisce tuttotritiumgiana.com, ha parlato il presidente biacazzurro Oreste Bamonte: “Stasera con questa bellissima festa mi avete regalato un sogno. Il mio vero sogno però è quello di andare in Serie B, affrontando tutti gli ostacoli che ci siamo trovati sul percorso durante questi anni e che quelli che ci attendono. Basta sbagliare una minima cosa che il campionato è rovinato. Si cambiano tanti giocatori, ci sono quelli bravi e quelli no. Siamo sempre legati a un filo, sperando che questo non si spezzi mai. Sono un presidente che si dà sempre da fare per migliorare la società giorno dopo giorno; per fortuna si può fare la campagna acquisti due volte all’anno. Mi auguro di essere qui ancora per molti anni e che questo nostro sogno possa continuare. Grazie a tutti".