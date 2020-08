Giana Erminio, Bamonte: "Viva soddisfazione per la riammissione in Serie C"

Dopo l'ufficialità della riammissione della Giana Erminio Oreste Bamonte, presidente del club lombardo, ha commentato il ritorno in Serie C: "La mia prima intenzione, esprimendo la più viva soddisfazione per la riammissione in Serie C, è quella di porgere un sentito ringraziamento al presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli e al presidente della FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina. L’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha investito il campionato 2019/20 ha stravolto la stagione oltre ogni immaginazione: per la Giana Erminio sarebbe stato ingiusto retrocedere, per giunta con una partita in meno rispetto agli altri. Ora pensiamo al futuro. Voglio augurare un buon campionato 2020/21 a tutti, nella speranza più viva che l’emergenza possa essere arginata e si possa iniziare e completare regolarmente sul campo ogni partita".