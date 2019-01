© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Dopo le indiscrezioni, arrivano le parole del tecnico della Giana Erminio Raul Bertarelli che conferma le proprie dimissioni dopo il pesante ko subito contro l’Imolese: “Innanzitutto complimenti all’Imolese e ai suoi giocatori, è di gran lunga la miglior squadra del campionato. Mi sento in dovere di dare le dimissioni, questa è stata la mia ultima partita sulla panchina della Giana. Ho già ringraziato tutti i ragazzi nello spogliatoio, i dirigenti, i collaboratori dello staff. E’ una scelta che mi sento proprio in dovere di fare perché credo che questa squadra non è quella vista oggi, chi l’ha seguita durante l’anno lo sa. Compio questo gesto perché credo la Giana si può salvare, ho rimesso il mandato nelle mani del presidente Bamonte”, riporta Tuttotritiumgiana.com.