Giana Erminio, Bertarelli: "Contro il Fano partita non facile, lì per vincere"

Trasferta marchigiana per la Giana Erminio, che dopo il pari interno contro il Rimini si prepara al confronto con il Fano. Della partita, come riferisce tuttotritiumgiana.com, ne ha parlato il mister biancoceleste Raul Bertarelli:

“Non sarà una partita facile, hanno pareggiato col SudTirol ed è una delle squadre che non ha ancora vinto in campionato, insieme all’AlbinoLeffe: sono tutte squadre rognose, non bisognerà recarsi a Fano con supponenza, bensì cercare di vincere la partita meritatamente. Ci saranno delle vecchie conoscenze come Lazzari, Magli, Filippini. Hanno sempre giocato in un 3-4-1-2 oppure in un 3-5-2, come quello schierato in Coppa mercoledì".

Andando alla squadra biancazzurra: "Per quanto concerne i nostri uomini a disposizione bisognerà valutare Bonalumi, che potrebbe rientrare non avendo giocato col Rimini, ma ha rimediato una botta al piede nella partita con l’AlbinoLeffe. Sempre assenti Palma, che potrebbe essere a disposizione per la partita contro la Virtus Verona trattandosi di una piccola frattura, e Iovine che non sarà disponibile prima di due settimane. Potrebbero essere degli undici Mandelli, Piccoli oppure Capano".