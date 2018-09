Giana Erminio, Bertarelli: "Contro il Gozzano sarà un bel test"

In principio è stata la Juventus, con il docu-film prodotto da Netflix, First Team. Archetipo del dietro le quinte di quel che c'è nel lavoro d'ogni giorno che avviene a telecamere spente. I giocatori che si confidano, le discussioni nell'alveo dello spogliatoio. E' stata una primogenitura...

Dallo Stadium a CR7, da First Team alla U23. I motivi per cui Totti ha consegnato il titolo alla Juventus. Il Manchester City e Guardiola intanto stravolgono il modo di raccontare il calcio

Vicenza, Colella: "Oggi non mi è piaciuto quasi niente"

Riolfo: "La Vis Pesaro potrà lottare anche per la Serie B"

Vicenza, Giacomelli: "Questo gruppo ha le qualità per fare bene"

Juve Stabia, poker in amichevole contro il Portici

Fermana, goleada in amichevole sul campo del Montegranaro

Trapani, lunedì parlerà in conferenza stampa il ds Rubino

Reggina, Franchini: "Ritardo C? Tanto le partite sono sempre quelle"

Pro Piacenza, applausi per Maldini jr: grande prova contro Higuain

Pisa, Corrado: "Un altro slittamento del campionato non è tollerabile"

Siracusa, muore in un incidente il team manager. Illeso Gomis

Fermana, Destro: "Iniziamo a stringere per l'inizio del campionato"

Sicula Leonzio, poker in amichevole contro l'Igea Virtus. Brilla Maza

Fano, Maloku: "La Nazionale aiuta la mia preparazione per la C"

Sambenedettese, piccolo problema fisico per Russotto

Novara, Viali amaro: "La mia squadra non può essere questa"

Rieti, si valuta il profilo di Mouha per l'attacco

Pisa, colpo per la difesa: in arrivo lo svincolato Franco

Vicenza, per il centrocampo si valuta il profilo di Paghera

Altre notizie Serie C

Parlando invece del campionato e sul possibile "trasferimento" della sua Giana nel Girone B: “Non cambierà nulla, finchè non si gioca impossibile fare previsioni, probabilmente ci sarà un girone un po’ più livellato verso l’alto, un altro verso il basso ma non ha molto senso parlarne”.

“Ci stiamo preparando per ottenere la vittoria, sperando di fare meglio di quanto dimostrato contro la Carrarese. Il Gozzano solitamente si sistema con un 5-3-2, possiede qualche elemento valido che ha già fatto la categoria, qualcun altro arriva dai dilettanti. E’ una squadra che avrà entusiasmo, nella scorsa stagione ha stra dominato il campionato; perciò sarà un bel test”.

Alla vigilia dell’allenamento congiunto con il Gozzano, in casa Giana Erminio, ai microfoni di tuttotritiumgiana.com , ha parlato il mister biancoceleste Raul Bertarelli:

