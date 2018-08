Giana Erminio, Bertarelli: "Dobbiamo cercare di trovare la quadra giusta"

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Intervenuto ai taccuini del sito ufficiale della società, il tecnico della Giana Erminio Raul Bertarelli ha commentato la sconfitta in amichevole contro il Brescia: "Non sono propriamente soddisfatto. Mi aspetto sempre tanto. Abbiamo fatto delle cose buone e altre meno buone. Nel secondo tempo il nostro portiere è stato inoperoso ma abbiamo incassato due gol in situazioni non belle. Mi è piaciuta nel primo tempo l'attenzione a livello difensivo. Nella ripresa abbiamo manovrato un po' meglio, ma c'è ancora da lavorare. Dobbiamo cercare di trovare la quadra giusta, sia a livello di interpreti che di accorgimenti tattici",.