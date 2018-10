Giana Erminio, Bertarelli: "Formazione, ci sarà qualche cambio"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Raul Bertarelli, allenatore della Giana Erminio, alla vigilia della gara esterna contro la Virtus Verona ha rilasciato un'intervista ai colleghi di tuttotritiumgiana.com. Partita contro i veneti, in programma alle ore 18:30 di domani, che la guida tecnica dei lombardi non sottovaluta, soprattutto in questo periodo: "Siamo in un momento di difficoltà oggettiva per infortuni, squalifiche e trend negativo, però dal punto di vista caratteriale siamo vivi, sarà una partita da tripla. Mercoledì ho visto una squadra psicologicamente attiva”. Lo stesso allenatore prosegue soffermandosi sull'undici che scenderà in campo: "Ci saranno un paio di cambi vista la situazione, potrebbe giocare ancora Piccoli oppure esordire Mandelli dal primo minuto. Palma dovrebbe venire in panchina, Iovine e Lunetta non sembra nulla di grave, Rocco ha avuto un risentimento muscolare, abbiamo già eseguito un ecografia che ha escluso lesioni, Leoni ha un fastidio alla coscia".