Giana Erminio, da Cenerentola a (quasi) regina

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Un 2020 che per la Giana Erminio si è aperto nel migliore dei modi, con una sola sconfitta patita nel derby lombardo contro il Renate.

Ma la svolta che a Gorgonzola si attendeva da mesi, per migliorare una classifica che sembrava una condanna è arrivata, e in sei partite sono stati collezionati 13 punti, che, dritti al punto, vogliono dire addio all'ultimo posto.

Certo, la classifica è ancora preoccupante, i punti complessivi sono 23 e il terzultimo posto richiede ancora sforzi evidenti da compiere, ma nella testa della squadra qualcosa è cambiato: e l'aspetto morale, non è una frase fatta, conta molto per dare seguito a quanto di buono si fa.

Risolutivo, in tutto ciò il mercato. Se negli anni scorsi si era vista una Giana poco o per nulla operativa a gennaio, quest'anno la squadra è stata rivoluzionata, ma già prima di gennaio. Centrocampo interamente rivisto, perché alla rosa si sono aggiunti gli svincolati Tommaso Bellazzini, jolly offensivo, Simone Greselin e Daniele Dalla Bona, graditi ritorni e, soprattutto, uomini spogliatoio, capaci di dare nuovo equilibrio a un gruppo per lo più giovane che aveva peccato di malizia.

Poi, a gennaio, altri preziosi arrivi, come Dario Teso in difesa e Jacopo Manconi in attacco: impatto dirompente quello dell'ex Gubbio di proprietà del Perugia, che a ora, in cinque gare giocate ha segnato altrettanti gol.

Pontedera, Como e Novara il trittico di gare che chiuderanno questo mese di febbraio, sicuramente ostico. Molto, chiaramente, dipenderà anche dalle dirette inseguitrici, ma trovare continuità di risultati sarà importante per affrontare con altro spirito il rush finale, dove i punti inizieranno davvero a valere doppio.