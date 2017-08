Giana Erminio, Degeri: "La maglia non si ama per obbligo"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

E' stato ufficializzato questa mattina l'arrivo di Lorenzo Degeri alla Giana Erminio. Il centrocampista è stato tesserato dopo un periodo di prova agli ordini di mister Albè, e queste, riprese dal sito ufficiale del club, sono le sue prime parole in biancazzurro:

"Sono profondamente grato alla società per avermi accolto a lottare con voi. Darò tutto me stesso, come ho sempre fatto, in sacrificio e lavoro. Non si può obbligare un ragazzo ad amare la maglia, ma se si desiderano questi colori come li ho desiderati io... il gioco è fatto!".