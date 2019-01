Fonte: tuttotritiumgiana.com

Dopo il 5-0 subito a Imola, peggior risultato della Giana in Serie C della sua storia, il tecnico Raul Bertarelli in conferenza stampa ha rassegnato le dimissioni. Si aspettano sia la nota ufficiale del club che le dichiarazioni del tecnico.