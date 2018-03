Giana Erminio, Marotta: "Prestazioni buone, ma servono i risultati"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Il capitano della Giana Erminio Matteo Marotta ha parlato ai microfoni di TuttoC.comin vista della sfida contro un Livorno reduce da una settimana turbolenta con l'addio e poi il ritorno di Sottil sulla panchina: “Onestamente dire come arriverà il Livorno dal punto di vista tattico, data la settimana che hanno trascorso non allenandosi sempre con Sottil, è difficile, ma a ogni modo prima di pensare a loro dobbiamo pensare a noi stessi. Affrontare squadre così è uno stimolo, e la partita si prepara da sé, ma l'importante è non snaturarci, continuando con le prestazioni fatte. Quelle sono state buone, devono cambiare i risultati. Stiamo subendo troppo gli episodi e dobbiamo prestare maggiore attenzione ai dettagli per conquistare dei punti, ma non vedo una flessione. Le prestazioni non sono mai mancate e pareggiare in trasferta può starci, ma serve più attenzione in casa in questo finale di stagione. - conclude Marotta – C'è un po' di rammarico per aver lasciato alcuni punti per strada, ma è inutile piangere sul latte versato, non dobbiamo guardarci indietro. Bisogna guardare avanti a noi e trovare gli stimoli per fare sempre meglio”.