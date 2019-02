Giana Erminio, Maspero: "Dobbiamo essere l’orgoglio della città"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Riccardo Maspero, da ieri allenatore della Giana Erminio, parla così del suo nuovo incarico: “Mi fa piacere entrare a far parte della famiglia Giana, io calcisticamente sono cresciuto a Cremona, una città piccola, una realtà che ho sempre associato alla Giana e quindi la chiamata di Albè mi ha fatto un enorme piacere. Lui mi diceva che potevo aspirare più in alto, ma io gli ho sempre risposto che quando lui avrebbe smesso di allenare per me sarebbe stato un onore prendere il suo posto. Oggi lavorare con Albè per me è motivo di orgoglio e confrontarmi con lui è importante, senza contare l’incontro che ho avuto con il presidente, con il quale nel giro di due minuti abbiamo trovato la sintonia giusta per costruire qualcosa di importante. Mancano solo dieci partite alla fine del campionato e noi dobbiamo vincerne tante, dobbiamo essere l’orgoglio della città e mantenere la Giana tra i professionisti. Inutile ora dire cosa si è sbagliato in passato, bisogna essere tutti uniti e portare energia positiva allo stadio: ora criticare non serve, dobbiamo uscire da questo momento tutti insieme”