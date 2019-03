Giana Erminio, Maspero: "Inutile fare calcoli, avanti gara dopo gara"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il tecnico della Giana Erminio Riccardo Maspero ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Gubbio. Ecco quanto ripreso da TuttoTritiumGiana.com: “Stiamo lavorando sui miei concetti e sulle mie idee di gioco, sulla difesa a tre, sul centrocampo a quattro per vedere come preparare al meglio l’attacco per affrontare la squadra avversaria - ha esordito -. Il Gubbio non l’ho mai incontrato, però sono a conoscenza che è una squadra forte, non merita quei punti in classifica ma di più perché è una squadra che gioca a calcio, possiede degli ottimi giocatori, oltre ad essere sorprendenti con giocate geniali e di qualità in ogni fase della partita; perciò saranno da prendere con le pinze. Essendo un campionato equilibrato è inutile permettersi di fare calcoli. Pensiamo partita dopo partita con la massima determinazione e concentrazione”, ha concluso.