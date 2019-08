Giana Erminio, Maspero: "Percorso duro, ma non si può più sbagliare"

© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

Dopo l'amichevole contro il Fanfulla, il tecnico della Giana Erminio Riccardo Maspero ha tracciato un punto della situazione quando l'inizio del campionato è ormai prossimo. Queste le considerazioni del tecnico, riprese da tuttotritiumgiana.com: "Queste partite mi servono per dare minutaggio a tutti i ragazzi e per riuscire a portarli tutti in una posizione ottimale in vista dell’avvio del campionato, ed allo stesso tempo per vedere tutti in varie situazioni come si comportano e quale può essere la loro duttilità tattica per il mio sistema di gioco: si stanno impegnando, e questo mi serve per avere un quadro più chiaro di quello che possono essere i calciatori da impiegare subito, quelli che sono in ritardo ed appurare in quali posizioni farli giocare. Adesso non si può più sbagliare, questa settimana sarà dedicata alla preparazione della partita contro il Renate lavorando nel miglior modo possibile tenendo in considerazione che dobbiamo sicuramente fare meglio, ma questo è normale. Quando si possiede una squadra di cinque Berretti, altrettanti che provengono dalla Serie D, conseguentemente è un lavoro lungo, sappiamo sarà duro e su questo percorso dobbiamo crescere giornata dopo giornata”.