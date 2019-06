Giana Erminio, Maspero: "Salvezza? Noi partiamo per vincere"

Fonte: TuttoC.com

Riccardo Maspero, tecnico della Giana Erminio, ha presentato alla stampa l’intero staff tecnico che guiderà la squadra a partire dal 17 luglio, giorno che con l’esecuzione dei test atletici segnerà l’inizio del ritiro precampionato: “È un onore essere qui – ha esordito, come riportato da una nota dell'ufficio stampa – ho sempre detto a Cesare Albè, che rappresenta il fulcro di questa società ed è lui che mi ha portato qui, che la Giana rappresentava per me qualcosa di importante, per cui voglio dare il meglio che posso sia a livello umano che professionale. Per la prossima stagione abbiamo integrato lo staff, perché dobbiamo crescere e soprattutto far crescere i giovani, per questo abbiamo bisogno di incrementare la preparazione atletica: a Stefano Tomarchio abbiamo così affiancato Diego Scirea, mentre mio vice sarà Luca Bozzini, un professionista che sul campo, per come vede il gioco, ha le mie stesse idee e nelle esercitazioni è l’uomo giusto per poter migliorare. Il confronto quotidiano con lo staff, con le loro idee e la loro competenza mi porta a vedere altri aspetti che magari a me sfuggono. Obiettivo salvezza? Noi partiamo per vincere, vincere più partite possibile, perché l’obiettivo è crescere, andare in campo per fare gol e divertire i nostri tifosi e il nostro presidente”.