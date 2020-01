© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Una situazione di classifica complessa, un ultimo posto in graduatoria che complica - e non poco - i piani di mercato: perché non è facile convincere grandi nomi a sposare un progetto che appare difficoltoso, al netto poi della solidità della società.

A ogni modo la Giana Erminio è attiva sul mercato, in entrata: la priorità è ancora relativa all'attaccante, reparto che si è mostrato il tallone d'Achille della rosa di mister Cesare Albè, poi si valuteranno altre eventuali occasioni anche last minute. E chiaramente last minute potrebbe arrivare anche il rinforzo offensivo, per quanto ci siano diverse partite da giocare da qui al 31 gennaio, e un innesto potrebbe rappresentare una vera urgenza prima di perdere ulteriore terreno.

Non appaiono invece prioritarie le uscite: prima si lavora in entrata, poi se qualcosa dovrà esser fatto per sfoltire la rosa, ci saranno successive valutazioni.