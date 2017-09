Giana Erminio, Sanchez: "Viotti? L'ho sempre rispettato"

Tre: un numero che è un incubo. Almeno per il portiere della Giana Erminio Pablo Sanchez, che in tre uscite ufficiali ha subito 9 gol: tre a partite, una media non consolante. Anche l'Arezzo rifila tre centri ai biancazzurri in quella che è stata la seconda giornata di campionato, e ai microfoni di ILoveGiana.it, ecco le dichiarazioni del ragazzo:

"Siamo partiti male. Sul primo gol non ho proprio visto partire la palla, anche se sapevamo di dover prestare attenzione a Cutolo, poi sul primo rigore era andata bene e mi ero quasi ripetuto sul secondo, avevo toccato la palla, ma alla fine è entrata. Dopo il primo rigore una reazione c'è stata, ma non è bastato, abbiamo poi subito il terzo, per altro su un errore nostro di posizione: non voglio quindi stare a sindacare se la palla è rimbalzata sul petto o sulla mano del giocatore aretino. Comunque il risultato non è meritato, la potevamo vincere questa partita".

Quando gli viene chiesto se l'ombra di Viotti, che proprio pochi giorni fa ha rescisso il suo contratto con i biancazzurri, è stata scacciata il giovane portiere risponde così: "Io Sergio l’ho sempre rispettato, è un gran portiere, mi ha aiutato in tante cose, tecniche e umane, ma la squadra io la conosco da sei anni".