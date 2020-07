Giana Erminio, Solerio: "Abbiamo buttato via la salvezza. Ma complimenti all'Olbia"

Intervistato da Tuttoc.com il terzino e bandiera della Giana Erminio Matthias Solerio ha parlato della retrocessione in Serie D arrivata nei play out per mano dell’Olbia: “Al triplice fischio ho pensato che fosse destino. Ma non è colpa della sfortuna se siamo retrocessi, la colpa è anche nostra ci mancherebbe. Anzi, ci tengo a fare i complimenti ai giocatori dell'Olbia, ci hanno creduto più di noi, la loro salvezza, dal punto di vista di un sardo, è una favola. Noi, invece, non abbiamo approfittato dei due uomini in più e abbiamo sbagliato più volte il gol del raddoppio. Invece loro, su quel corner maledetto, sono stati furbi mentre noi disattenti. E pensare che mio padre, da buon milanista, ricordando la finale persa dal Milan col Liverpool mi aveva messo in guardia sul fatto che le partite finiscono solo quando l'arbitro fischia, da quella volta lì non ho mai abbassato la guardia fino all'ultimo. Eppure son retrocesso così. - continua Solerio – Riammissione? So che esiste questa possibilità, speriamo bene anche perché mister Albè se lo merita. Ha creato una favola da raccontare ai nipoti e almeno per il momento è finita, anche se in maniera ingiusta. Al triplice fischio non ha detto una parola. E lui, che ha una gran parlantina, quando resta in silenzio vuol dire che non sta bene. Ha visto sfumare in due partite quanto fatto in tanti anni, partendo dalla Promozione. Futuro? Immagino che la società ci contatterà per ritrovarci tutti insieme, però al momento non so nulla. A prescindere dal mio futuro, però, vorrei rivedere il prima possibile la Giana dove merita. In Lega Pro".