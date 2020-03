Giana, l'appello di Bamonte: "Ci sarà tempo per divertirsi insieme, ora restate a casa"

Anche il presidente della Giana Ermionio Oreste Bamonte, invia un pubblico messaggio per sensibilizzare sul tema del Coronavirus: "In questo periodo di particolare emergenza, nel quale siamo chiamati ad un grande senso di responsabilità e ad adottare provvedimenti inusuali, sia nello sport che in tutte le attività della nostra vita quotidiana, il presidente Oreste Bamonte desidera manifestare la propria vicinanza e il proprio saluto più caloroso in particolare a tutti i ragazzi e gli staff del settore giovanile biancazzurro, che già da tanti giorni sono costretti a restare lontani dal campo e dai compagni.

L'unica certezza che abbiamo in questo momento è quella che ci sarà tanto tempo per divertirsi ancora insieme, ma adesso è importante restare a casa.

#iorestoacasa".