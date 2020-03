Giana, Manconi: "Non fare sport è difficile, ma dobbiamo resistere. Alleniamoci a casa"

Attraverso il suo profilo Instragram, l'attaccante della Giana Erminio Jacopo Manconi, ha voluto mandare un messaggio a tutti gli appassionati di sport e a coloro che finora hanno praticato attività fisica di ogni genere: “È la prima volta nella nostra storia che ci chiedono di non poter fare sport cioè la nostra vita, il nostro lavoro, la nostra passione.

È difficile, ma dobbiamo resistere e restare a casa, lasciamo da parte la voglia di andare a correre ancora per un po’, lo facciamo per la nostra nazione e per la salute di tutti noi. Alleniamoci a casa in qualche modo anche un po’ arrangiati, ma saremo ancor più felici di poterlo fare, di poter correre ovunque appena sarà tutto finito.

Un caro saluto agli amici della @football_service".