Giana, momento no. Il grido di Albè: "Così non si può andare avanti, vedremo il da farsi"

Un momento non semplice per la Giana Erminio, che nelle ultime tre gare giocate ha incassato 10 gol, non centrando punti. Dopo il pesante 4-0 in casa della Pro Vercelli, come riferisce tuttotritiumgiana.com, è stato mister Cesare Albè a fare il punto della situazione, con un messaggio ben chiaro: "Si può ben immaginare che quando si perde 4-0 dopo aver preso altri sei gol nella due partite precedenti, in una settimana 10 gol, sicuramente c'è da preoccuparsi. Me ne vergogno un po' e la responsabilità è completamente mia. Adesso vedremo il da farsi perché non si può andare avanti così. Abbiamo una rosa folta e importante, mi pare di poterlo dire che si stava dimostrando in campo ma non si può prendere gol a ogni occasione: così non va bene e non ci siamo. Ripeto la responsabilità è mia, adesso vedremo il da farsi perché così è difficile andare avanti".