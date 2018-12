Giannichedda sul Pro Piacenza: "Mi auguro che qualcuno aiuti il club"

Intervistato da Tuttoc.com l’ex tecnico del Pro Piacenza Giuliano Giannichedda ha parlato della situazione in casa emiliana dopo lo stato d’agitazione dei giocatori per il mancato pagamento degli stipendi: “Parlando con il club e con il direttivo, un pool formato da avvocati e da professionisti, si era deciso di fare un lavoro serio e ben strutturato, ma ben presto la situazione si è rivelata diversa da come era stata prospettata, arrivando poi ai giorni attuali. Al Pro ho trovato un gruppo di ottimi ragazzi che hanno da sempre avuto voglia di giocare, si sono subito messi a disposizione mia e del mio staff, e finché si è potuto solo parlare di calcio credo abbiano davvero ben figurato. Poi è chiaro che quando subentrano altre dinamiche è difficile tenere la testa concentrata solo sul campo, ma l'aiuto, non solo mio ma di tutti, lo hanno sempre meritato. - continua Giannichedda – Dall’esterno posso constatare che le problematiche, da quando sono andato via io, sono aumentate. Il nuovo DG probabilmente pensava di risolvere le cose ma non aveva ben chiara la situazione che si stava creando. Cosa succederà domenica è difficile ipotizzarlo, anche se alla fine capisco che i giocatori vogliano scioperare, è giusto. È lampante che servono degli aiuti, il problema è molto grave, e mi auguro che qualche imprenditore piacentino aiuti il club, credo sia questa l'unica soluzione".