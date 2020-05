Giannone: "Addio al Catanzaro? Non volevo andare via ma sono andato incontro alla società"

Luca Giannone, fresco di risoluzione con il Catanzaro, ha brevemente ripercorso la sua esperienza in giallorosso ai microfono di TuttoC.com: "Sono state due stagioni in cui mi sono trovato bene. Nel primo anno con una squadra giovane e forte siamo arrivati terzi, non riuscendo purtroppo a raggiungere l’obiettivo prefissato per qualche infortunio ed errore individuale di troppo. Nel secondo abbiamo cambiato molto, il che non sempre ti permette di amalgamare il tutto il breve tempo".

Sull'addio: “Mi aspettavo di fare un altro anno al Catanzaro. Parlando con il direttore questa speranza c’è stata, ma con l’arrivo di questa particolare situazione non se n’è più discusso. Io non volevo andare via. Risolvendo il contratto sono andato nuovamente incontro alla società. Personalmente avrei rinunciato anche a qualcos’altro e prolungato il mio contratto di un’altra stagione”.