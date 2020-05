Gilardino: "Pro Vercelli grande occasione. Un allenatore deve essere malleabile"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di Gianluca Di Marzio, Alberto Gilardino ha parlato del suo nuovo ruolo di allenatore: "La voglia di allenare mi è venuta dopo aver fatto il corso a Coverciano. Avevo smesso da poco e ho avuto l'opportunità poi di partire dalla Serie D a Rezzato. Poi c'è stata l'occasione Pro Vercelli: sono molto contento della stagione fatta fino allo stop. A chi mi ispiro per la carriera da allenatore? Ho avuto la fortuna di essere allenato da tanti grandi: Lippi, Ancelotti, Prandelli, Mihajlovic, Gasperini, Pioli, Iachini... ognuno di loro mi ha lasciato qualcosa. Credo che la dote più importante per un allenatore sia la capacità di essere malleabile e riuscire a cucire un abito ideale per la squadra che si ha a disposizione. Quest'anno con la Pro ho iniziato con il 4-3-3, poi ci siamo messi a 3 in difesa. Ma non mi piace parlare di numeri, preferisco parlare di posizioni in campo e di come i giocatori le occupano".