© foto di Andrea Rosito

Ciro Ginestra è il nome più caldo per la panchina della Casertana. Il tecnico ha commentato questa possibilità dalle colonne de Il Mattino: "Con D'Agostino ci siamo visti l'altro giorno. Abbiamo fatto una lunga chiacchierata e c'è stato un bell'impatto. Al momento, però, non c'è nulla di concreto. Sia io che il presidente abbiamo una gran voglia di lavorare bene. Ho dato la mia disponibilità in tal senso, spiegando il mio modo di lavorare che sembra piuttosto compatibile con quello di D'Agostino. Insomma, come si suol dire, se son rose fioriranno. Adesso, però, come già accennato peraltro, di realmente concreto non c'è nulla".