Giorgetti al CONI: "Riforma della giustizia sportiva o interverremo"

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport Giancarlo Giorgetti nel corso di un'interrogazione tenutasi questa mattina presso la Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati ha lanciato un messaggio chiaro al CONI: “Ho invitato il Coni a promuovere rapidissimamente un'autoriforma del sistema della giustizia sportiva. - ha spiegato Giorgetti come riporta Il Messaggero - Credo che entro domani questo tipo di autoriforma sarà manifestata, se questo non si verificherà noi interverremo per via normativa”.