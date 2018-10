Giorgetti: "La serie C così non ha senso di esistere"

Fonte: TuttoC.com

Giancarlo Giorgetti, sottosegretario nel governo Conte con delega allo sport, in una lunga intervista al Corriere dello Sport ha commentato le problematiche di Serie C: "La Lega Pro, così com'è concepita, non ha ragione di esistere, non può funzionare, non è sostenibile. E non ne faccio solo una questione economica, ma etica, di moralità".

E su Gravina, a un passo dalla presidenza della FIGC: "Il candidato unico. Le sembra normale? Il calcio italiano non è in grado di offrire un'alternativa. Gravina l'ho incontrato, abbiamo parlato, mi ha spiegato che vuole cambiare, ha un programma ambizioso, ma per fare la metà delle cose che ha inserito nel testo occorrerebbero 25 anni. La riforma della giustizia sportiva è uno dei punti chiave. Così come quella della Lega Pro. Gravina ha capito che siamo all'anno zero, mi auguro si renda conto che devono cambiare anche molte facce. Gravina mi ha esposto le sue idee e conosce le mie".