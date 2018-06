Giornale di Sicilia: “Notte maledetta per il Catania”

“Notte maledetta per il Catania, il Siena fa festa ai calci di rigore", così apre il Giornale di Sicilia in edicola dopo la semifinale di ritorno dei play off che ha visto gli etnei venire eliminati per mano dei toscani: "Traversa di Mazzarani al quinto calcio di rigore, dopo la trasformazione di Marotta, 5-5 finale (2-1 al termine dei 120 minuti ma all'andata era finita 1-0 per i toscani) e finisce la corsa del Catania verso la Serie B. - si legge all'interno - Sarà il Siena a contendersi la promozione contro il Cosenza".