Giovanni Lopez: "Alessandria? Non ho ancora firmato, attendo novità"

Giovanni Lopez è pronto a ripartire dall'Alessandria. L'allenatore, attraverso La Stampa, ha parlato della sua possibile nuova destinazione. "Se ho già firmato? Assolutamente no. So che il mio profilo non è l’unico che piace alla società. Come è giusto che sia. Quando si cerca un allenatore è naturale e logico che si guardi a una rosa di nomi e poi si facciano delle considerazioni ponderate. Immagino che una decisione sarà presa nel giro di poco tempo. Da parte mia non posso far altro che aspettare", ha detto Lopez.