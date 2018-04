Girone A, le designzioni per i recuperi della 9^ di ritorno

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali dei recuperi di Serie C validi per l'ottava e la nona giornata di ritorno del Girone A, in programma martedì 3 e mercoledì 4 aprile.

Alessandria-Arzachena: Mario Cascone di Nocera Inferiore (Spiniello-Zaninetti)

Monza-Prato: Alessio Clerico di Torino (Gualtieri-D'Alia)

Lucchese-Pistoiese: Luigi Carella di Bari (Biasini-Bianchini)

Pro Piacenza-Robur Siena: Andrea Mei di Pesaro (Guglielmi-Colizzi)

Viterbese-Piacenza: Fabio Natilla di Molfetta (Palermo-Falco)

Arezzo-Livorno: Fabio Pasciuta di Agrigento (Salvatori-Magri)