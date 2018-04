Girone A, vittoria esterna per la Robur. Colpo Piacenza a Viterbo

La Robur Siena vince in casa del Pro Piacenza, alla terza sconfitta di fila, e riguadagna momentaneamente il primo posto con un punto di vantaggio sul Livorno (che però ha due gare in meno). Un successo quello in terra emiliana firmato da Santini al 72°. Frena la sua corsa invece l'Alessandria che non va oltre lo 0-0 in casa contro l'Arzachena e viene così raggiunta in classifica dal Monza che batte in rimonta il Prato fanalino di coda grazie alla doppietta di D'Errico. Nell'ultima gara delle 14:30 vittoria di misura del Piacenza sul campo della Viterbese. Questi risultati e marcatori:

Alessandria-Arzachena 0-0

Monza-Prato 2-1 (61°, 68° D'Errico; 56° Carletti)

Pro Piacenza-Robur Siena 0-1 (72° Santini)

Viterbese-Piacenza 1-2 (16° Calderini; 21° Castellana, 34° Pesenti)