Girone B, le designzioni per i recuperi della 9^ di ritorno

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali dei recuperi di Serie C validi per l'ottava e la nona giornata di ritorno del Girone B, in programma martedì 3 e mercoledì 4 aprile.

Alma Juventus Fano-Gubbio: Federico Dionisi di L'Aquila (Berti-Cecchi)

Feralpisalò-Ravenna: Marco Rossetti di Ancona (Santi-Trasciatti)

Vicenza-Fermana: Riccardo Annaloro di Collegno (Perrelli-Vitali)