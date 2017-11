Girone B: vittorie esterne per Fermana e Sudtirol. Cade il Pordenone

Erano quattro le gare della tredicesima giornata del Gruppo B di Serie C. Vittorie esterne importanti per Fermana e Sudtirol: i laziali sbancano in rimonta il campo della Feralpisalò grazie alle reti di Sansovini e Da Silva, mentre gli altoatesini continuano nel loro ottimo momento di forma battendo la Sambenedettese grazie alla rete di Erlic a dici minuti dalla fine. Una sconfitta che potrebbe costare cara a Moriero, mister dei rossoblù, dopo le parole del presidente al termine della sconfitta contro il Vicenza nell'ultimo turno. Vittoria di prestigio per la Reggiana che stende in casa il Pordenone primo in classifica e si risolleva dalle zone basse della classifica. Decide una rete di Cianci dopo un'ora di gioco. Infine pareggio per 1-1 fra Triestina e Teramo (al quarto pari di fila).

Feralpisalò-Fermana 1-2(48° Marchi; 53° Sansovini, 90° da Silva)

Reggiana-Pordenone 1-0(63° Cianci)

Sambenedettese-Sudtirol 0-1 (79° Erlic)

Triestina-Teramo 1-1 (61° Bracaletti; 3° Ventola)