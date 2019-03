© foto di Andrea Rosito

Cambio d'orario per il match Trapani-Viterbese, in programma domenica. Di seguito i dettagli come da nota della Lega Pro:

GARA TRAPANI – VITERBESE CASTRENSE DEL 31 MARZO 2019 (Gir. “C”) La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Trapani, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto DOMENICA 31 MARZO 2019, Stadio “Polisportivo Provinciale”, Erice, abbia inizio alle ore 16.30, anziché alle ore 14.30.