Girone C: Catania e Trapani a valanga. Cade ancora l'Akragas

© foto di Giuseppe Scialla

Sono quattro le gare giocate nel primo pomeriggio nel Girone C di Serie C che hanno viste impegnate quattro squadre siciliane. Vittorie larghe per Trapani e Catania con i primi che stendono con due gol per tempo la resistenza del Rende, mentre gli etnei vanno sotto in casa della Paganese, ma poi reagiscono alla grande con cinque reti nella ripresa – doppietta di Lodi – che rendono vana la rete di Scarpa a sette dalla fine. Per entrambe un successo importante per mettere pressione al Lecce che giocherà in serata contro la Casertana fanalino di coda. Cade invece l'Akragas, alla quarta sconfitta di fila, nello scontro diretto contro il Cosenza: 2-0 coi gol di Statella e Bruccini. Pareggio infine nell'altro scontro salvezza fra Sicula Leonzio e Fidelis Andria coi siciliani che agguantano il punto solo nel finale grazie al rigore di Arcidiacono.

Akragas-Cosenza 0-2 (4° Statella, 30° Bruccini)

Paganese-Catania 2-5 (33° Regolanti, 83° Rig. Scarpa; 49° Di Grazia, 62° Ripa, 78°, 89° rig. Lodi, 86° Aya)

Sicula Leonzio-Fidelis Andria 1-1 (81° Rig. Arcidiacono; 42° Lattanzio)

Trapani-Rende 4-0 (4° Evacuo, 15° Murano, 54° Silvestri, 80° Fazio)