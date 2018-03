Girone C, vittorie esterne per Trapani e Siracusa. Pari per il Catanzaro

Il Trapani, nonostante l'uomo in meno, vince di misura sul campo di un Akragas sempre più ultimo in classifica e si porta momentaneamente al secondo posto scavalcando di un punto il Catania. A decidere la gara è una rete di Polidori al 69°. Vittorie anche per le altre due siciliane impegnate nel pomeriggio: la Sicula Leonzio sale al nono posto in classifica dopo l'1-0 rifilato al Rende in uno scontro per i play off, mentre il Siracusa espugna il campo della Paganese e sale al quarto posto. Pareggio in extremis invece per il Catanzaro che evita così la quinta sconfitta consecutiva in campionato grazie a un colpo di testa di Infantino, che pareggia la rete nel finale di primo tempo di Anastasi, all'81°. Questi risultati e marcatori delle quattro gare:

Akragas-Trapani 0-1 (69° Polidori)

Catanzaro-V. Francavilla 1-1 (81° Infantino, 44° Anastasi)

Paganese-Siracusa 1-2 (59° Cesaretti; 53° Bernardo, 70° Altobelli)

Sicula Leonzio-Rende 1-0 (40° Esposito)